فينجر بين تدريب المنتخب الإنكليزي والآرسنال

فتح آرسين فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال، الباب أمام تدريبه للمنتخب الإنجليزي في المستقبل، إلا أنه استبعد ترك الجانرز في الوقت الراهن.

وقال فينجر، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بيرنلي بعد غد الأحد: “تدريب منتخب انجلترا؟ أولويتي هي القيام بعمل جيد هنا في أرسنال”.

وأضاف: “لقد كان أرسنال دائمًا فريقي، ولكن في يوم ما سأكون بلا عمل، لما لا؟، ولكن في الوقت الحالي أنا أركز في عملي”.

وتابع: “سوف اتخذ قراري في نهاية الموسم، لا استبعد أي شيء، يمكن أن تنتهي (مهنتي) هنا، إنها قصة حب، إنه لشرف لي أن أكون هنا، أريد أن أفوز بكل شيء”.

وواصل المدرب الفرنسي: “ما يؤثر في أكثر من أي شيء آخر، هو أن شعوري جيد وأستطيع تحريك الفريق إلى الأمام”

وتم تعيين جاريث ساوثجيت، المدرب الحالي لمنتخب إنجلترا تحت 21 عاما، مدربا مؤقتا للمنتخب الأول خلال مبارياته الأربع المقبلة أمام مالطة وسلوفينيا واسكتلندا وإسبانيا.