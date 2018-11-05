فينجر قريب من تدريب ميلان الإيطالي

كشفت وسائل الإعلام الفرنسية مساء اليوم الإثنين عن اتفاق توصل إليه ميلان الإيطالي مع المدرب آرسين فينجر والذي يتضمن قيادة الفريق الأول خلال الفترة القليلة القادمة.

وذكرت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية أن وجهة مدرب آرسنال السابق ستكون إلى نادي ميلان وليس إلى بايرن ميونخ أو ريال مدريد أو حتى فنربخشه التركي ، حيث سيكون الإعلان الرسمي جاهزاً خلال أيام.

وأشارت هذه التقارير أن المفاوضات بين فريق الروسونيري والمدرب الفرنسي جرت على مدار الأسابيع الماضية ، قبل أن تؤكد بأن هناك تقارب شديد في وجهات النظر واتفاق على قيمة الراتب ومدة العقد.

وأفادت هذه المعلومات أن مجلس إدارة نادي ميلان سيبلغ المدرب جينارو جاتوزو بأن عليه مغادرة الإدارة الفنية بعد دراسة النتائج السيئة خلال الفترة الماضية ، على أن يتم إعلان مدرب جديد في فترة قصيرة.

وأعلن آرسين فينجر في مقابلة أجريت معه قبل بضعة أيام مع قناة “سكاي سبورتس” إنه سيعود إلى التدريب في مطلع العام الجديد ، لكنه رفض الحديث عن الجهة التي سيعمل بها أو حتى اسم بطولة الدوري.