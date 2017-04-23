فيينا.. إيران والصين توقعان اتفاقا لإعادة تصميم مفاعل اراك

وقعت إيران والصين اليوم في العاصمة النمساوية فيينا اتفاقا لإعادة تصميم مفاعل اراك للماء الثقيل.

ووقع الاتفاق مندوبا منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والشركة الصينية المعنية في مقر ممثلية إيران في فيينا وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد.

وسيقوم الجانب الصيني بحسب الاتفاق بالتحقق من التصميم الجديد لمفاعل اراك المصنع على يد الخبراء الإيرانيين ومطابقته للمواصفات ومعايير الأمان والسلامة الدولية.

وكان الخبراء الإيرانيون أكملوا مرحلة التصميم الأساسي للمفاعل في آذار الماضي وسلموا الجانب الصيني الوثائق الخاصة بذلك.

وتم التوصل إلى مسودة الاتفاق بين البلدين بعد محادثات مكثفة خلال السنة الماضية بين الوفدين الإيراني والصيني.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في وقت سابق أن مفاعل اراك للماء الثقيل سيكون مفاعلا حديثا للبحوث وفقا لأعلى المعايير العالمية.