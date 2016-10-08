في إدانة للعدوان السعودي.. السيد نصر الله: الشعب اليمني سينتصر على هؤلاء المتوحشين

دعا الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، إلى ضرورة التوقف عند الاعتداء الذي قام به العدوان السعودي في صنعاء والتعمد الواضح بالقتل لأكبر عدد من الناس.

وقال السيد نصر الله خلال الكلمة التي ألقاها في المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله بالضاحية الجنوبية لبيروت: “يجب أن نتوقف أمام الحادث المهول الاستثنائي والخطير الذي حصل اليوم في مدينة صنعاء.. أمام العدوان السافر والواضح حيث قامت طائرات النظام السعودي بقصف ليس بقصف أهداف عسكريةـ مما أدت إلى استشهاد مدنيين بل عامدين متعمدين قاموا بقصف قاعة كبيرة جداً في صنعاء تتسع للآلاف ومجلس عزاء بمناسبة وفاة يحضر فيها كبار المسؤولين”.

وأشار سماحته إلى انه كان “هناك تعمد واضح في القتل، وقتل أكبر عدد ممكن من الناس في هذا المكان وفي هذه المناسبة، مما أدى حتى الآن بحسب المتابعات الإعلامية إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى، مئات الشهداء والجرحى حتى الآن لا توجد أعداد واضحة وحاسمة لكن هناك كارثة إنسانية حقيقية اليوم حصلت في صنعاء”.

وأضاف الأمين العام لحزب الله “يكفي أن أقول أن هذا بالنسبة لي وللكثيرين هو أمر طبيعي ومتوقع من هذا النظام عندما نتطلع إلى تاريخه منذ بدايات التأسيس وما ارتكبه من مجازر في الجزيرة العربية فيما سمي لاحقاً بالسعودية، في دول الجوار في العراق وحيثما وصلت سيوفهم وبنادقهم وما يجري في المنطقة”.

وتابع: “أنا أقول لهذا الشعب.. أنت ستنتصر حتماً، إن دمك الثائر الشريف الذي هو على حق سينتصر على سيف هؤلاء المتوحشين والدمويين والقتلة والإرهابيين”.

ولفت الأمين العام لحزب الله إلى أن “السعودية تشتري أسلحة من الولايات المتحدة الأميركية بالمليارات وتفيد أسواق الأسلحة الأميركية وتستخدم هذه الأسلحة في بلادنا، وهي تقوم بكل ما يريده الأميركي وتضلل شعبها”.

وأضاف: “اليوم إذا بحثنا عن الفساد الذي يجب أن نحاربه نجد في القمة الولايات المتحدة الأميركية والعدو الإسرائيلي”.