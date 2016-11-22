في إطار خفض النفقات.. محافظ السويداء يلغي تفريغ 34 نائب رئيس بلدية

شدد محافظ السويداء عامر إبراهيم العشي خلال افتتاح مجلس المحافظة لدورته العادية الأخيرة للعام الحالي على أهمية العمل على تعميق دور الإدارة المحلية والتوسع الأفقي بالخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل الدائم معهم وجعل المواطن شريكاً في القرار والمتابعة والإشراف على المفاصل كافة التي تتعلق بحياته اليومية وواقعه الخدمي، لافتاً إلى ضرورة تحسين الأداء في عدد من الجهات العامة والحفاظ على المال العام وترسيخ ثقافة مكافحة الهدر والفساد وضبط النفقات والاهتمام بالمشروعات الصغيرة المولدة للدخل وتأمين متطلبات ذوي الشهداء وتقديم كل وسائل الدعم اللازم لهم، لافتاً إلى إعادة توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة في إطار تعميق دور الإدارة المحلية وتطوير العمل وتفعيل المبادرات، إضافة إلى إلغاء تفريغ 34 نائب رئيس بلدية على ساحة المحافظة في إطار خفض النفقات نتيجة لقلة الاعتمادات وأشار العشي إلى أنه سيتم افتتاح ثلاثة مراكز لخدمة المواطن في شهبا وصلخد والقريا.

وتركزت مداخلات أعضاء مجلس المحافظة على ضرورة تحسين وضع التغذية الكهربائية في مدن وقرى المحافظة وإيجاد الحلول الناجعة للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خارج أوقات التقنين وتحقيق العدالة في برامج التقنين الكهربائي بين المدينة والريف وتخفيض ساعات التقنين.

ودعا أعضاء المجلس إلى تفعيل الرقابة التموينية على الأسواق ووسائط النقل والحد من ارتفاع الأسعار وضبطها وإلغاء رسوم الترفيق على السيارات الناقلة للبضائع والمواد الغذائية والذي يفرض اعباء جديدة على جيب المواطن، إضافة إلى المطالبة بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والتوسع في إحداث مراكز خدمة المواطن.

وطالب أعضاء المجلس بتحسين واقع مياه الشرب والإسراع في إصلاح الآبار المعطلة وتأمين المضخات الغاطسة لها وحفر المزيد من الآبار لتأمين مياه الشرب لعدد من التجمعات السكانية والإسراع في إنجاز محطات معالجة الصرف الصحي والإسراع بتوزيع مادة مازوت التدفئة على المواطنين وتكثيف دوريات حماية المستهلك على محطات الوقود ومنافذ بيع مادة الغاز المنزلي ومحاربة الهدر ومكافحة الفساد ووضع حد لكل الظواهر السلبية الناجمة عن الظروف الراهنة كظواهر الخطف والتهريب وانتشار المخدرات والعمل على تطبيق الأنظمة والقوانين.

ولفت رئيس مجلس المحافظة عصام الحسين إلى أهمية انعقاد دورة مجلس المحافظة لتقييم الأداء خلال العام الجاري والاستمرار في العمل لتحقيق كل ما من شأنه الارتقاء بالواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين.