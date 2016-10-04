في إطار دعم وتنمية الريف الفقير … وزير السياحة يزور ريف اللاذقية

استكمالاً لاجتماعات مجموعة العمل التي شكلها رئيس مجلس الوزراء عماد خميس لدعم وتنمية الريف الفقير، بهدف خلق مشاريع إنتاجية “صغيرة ومتناهية الصغر” للنهوض بالواقع الحيوي والخدمي لإنعاش الريف، وفي اطار الجهد الحكومي في إيجاد فرص عمل لتحسين الواقع المعيشي للأسرة السورية، قام وزير السياحة المهندس بشر رياض يازجي وبمشاركة مدراء الترويج والتخطيط السياحي والمنشآت والمعلوماتية بجولة ميدانية على قرى وبلدات ريف محافظة اللاذقية.

واجتمع يازجي “بحسب مصادر في الوزارة” بالأهالي ورؤساء الوحدات الإدارية للاطلاع عن كثب على ما تمتلكه تلك الوحدات من مقومات استثمارية، “سياحية، زراعية، صناعية .. “، كما استمع يازجي إلى جميع المشاكل التي يعاني منها المجتمع المحلي، للوصول الى مقترحات موضوعية تسهم في إعطاء مخرجات نهائية يمكن استثمارها من قبل مجموعة عمل دعم وتنمية الريف الفقير، وتوظيفها عبر برامج ومشاريع مولدة للدخل تسهم في دعم الاسر الريفية.

كما تم النقاش في المقترحات الموضوعية القابلة للتنفيذ بما يسهم في إعطاء مخرجات نهائية يمكن استثمارها من قبل مجموعة عمل دعم وتنمية الريف الفقير وتوظيفها عبر برامج ومشاريع مولدة للدخل تسهم في دعم الاسر الريفية.

البعث ميديا- خاص