في اتصال هاتفي.. لافروف وشكري يبحثان سبل تسوية الأزمة في سورية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم سبل تسوية الأزمة في سورية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن “لافروف وشكري تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر حول الوضع القائم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على قضايا تسوية الأزمة في سورية بما في ذلك ضرورة تسوية الوضع الإنساني مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس الأمن الدولي في المرحلة الراهنة”.

كما ناقش الجانبان مهام تعزيز التعاون الروسي- المصري.

وكان لافروف وشكري بحثا في اتصال هاتفي في الثامن من الشهر الجاري الوضع في سورية ومسائل حل الأزمة فيها بما في ذلك مسائل التعاون بين موسكو والقاهرة في مجلس الأمن الدولي وتم التطرق أيضا إلى الخطوات العملية المطلوبة في التعاون الروسي المصري.