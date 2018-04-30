في احتفالية يوم الرقص العالمي.. 12 لوحة للطلاب والخريجين

كعادته في كل عام يحتفل المعهد العالي للفنون المسرحية -قسم الرقص-بمناسبة يوم الرقص العالمي الذي يصادف اليوم الاثنين من خلال احتفالية يقيمها على مدى ثلاثة أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء في المعهد تتضمن 12 لوحة راقصة يشارك فيها طلاب قسم الرقص وبعض خريجيه أمثال حور ملص- حمود شباط- نورس عثمان- خاتشيك كجه جيان- رأفت زهر الدين- فادي جحا ولارا بخصار، وبيّن الأستاذ معتز ملاطيه لي المشرف على الاحتفالية، أن القسم يعود هذه السنة من خلال هذه الاحتفالية وبقوة عبر برنامج فني يعتبر من أقوى البرامج منذ عشر سنوات عبر 12 لوحة متنوعة يقدمها الطلاب (رقص معاصر-جاز-كلاسيك-صالونات) بمستوى عال من التكنيك يرتقي لمستوى الفرق المحترفة، وتتضمن الاحتفالية إلقاء كلمة يوم الرقص العالمي وقد تم اختيار خمسة راقصين من جميع أنحاء العالم لكتابتها هذا العام منهم جورجيت جبارة من لبنان، ونوه ملاطيه لي إلى أن الاحتفالية تتضمن تقديم لوحة راقصة جديدة قام بتصميمها ويقدمها لأول مرة في سورية (جاز شرقي) من خلال طلاب السنة الثالثة إلى جانب رقصة صولو (رقص معاصر) تقدمها الأستاذة حور ملص التي سبق وأن قدمتها في أحد المهرجانات بانكلترا وألمانيا، وأشار إلى أن كل اللوحات صممت خصيصاً للاحتفالية وتُقَدَّم فيها لأول مرة، ولفت إلى أن سمة احتفالية هذا العام التنوع والتكنيك العالي الذي تُقَدَّم به اللوحات الراقصة.

إشراف وتصميم اللوحات المشاركة: معتز ملاطيه لي، حور ملص، نغم معلا، حمود شباط، فادي جحا، معروف ديواني وأسامة هنيدي.

أسماء اللوحات: تحدي، بزيكاتو، شخصيات، ضجيج مكتوم، رقصة المزمار، حجرة وخشب، رومبا وتشاتشا، نكوص، رحلة عبر الذات، كارمن، زوال، عدم.

أمينة عباس