في الصين واليابان.. قادة الأوروبي يبحثون عن تحالفات ضد ترامب

يتوجه قادة الاتحاد الأوروبي في اليومين المقبلين إلى بكين ثم طوكيو، لتوطيد العلاقات التجارية مع هذين البلدين لمواجهة الرئيس الأمريكي، في حال شن حربا تجارية عالمية.

الجولة الآسيوية لممثلي الاتحاد الأوروبي تأتي في إطار خطوة تهدف لتشكيل تحالفات للتصدي إلى سياسة الحماية الجمركية لإدارة ترامب التي شعارها “أمريكا أولا”.

ويشارك رئيسا المجلس الأوروبي دونالد توسك والمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، غدا الاثنين، في بكين خلال القمة العشرين الأوروبية-الصينية، وسيلتقيان الرئيس الصيني شي جين بينغ في اليوم الذي يلتقي فيه ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.

ومن المتوقع أن تكون القمة مناسبة للقادة الصينيين والأوروبيين لتأكيد التزامهم المشترك بتحديث منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي يعارضه بشدة الرئيس ترامب.

ويتعين على الاتحاد الأوروبي والصين، في الوقت ذاته، تذليل الخلافات حول ممارسات الصين التجارية التقييدية، بما في ذلك إغراق السوق بالبضائع الصينية الرخيصة، خصوصا الصلب.

هذا وكان الاتحاد الأوروبي رفع، في وقت سابق، شكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية على صادرات الصلب والألومنيوم، وضد الصين لمعارضة “النقل غير العادل لتكنولوجيا” المؤسسات الأوروبية الناشطة في الصين.

كما من المتوقع أن يزور توسك ويونكر، الثلاثاء المقبل، طوكيو لتوقيع اتفاق تبادل حر مع اليابان.

وستتناول المباحثات في طوكيو إظهار جبهة موحدة ضد الولايات المتحدة بشأن فرضها الرسوم الجمركية التي وصفتها الحكومة اليابانية بـ “المؤسفة جدا”.