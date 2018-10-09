في العدد الجديد من أسامة.. “الأمير والوردةُ الحمراء”

صدرَ عن الهيئة العامّة السورية للكتاب – مديرية منشورات الطفل- العدد 785 من مجلة أسامة (تشرين الأول 2018)، وكانت لوحةُ غلاف العدد الذي يخرجها هيثم الشيخ علي للفنان عمر طلال حسن، وهي تعبر عن فرحة الأطفال بالعودة إلى مدارسهم مع بداية العام الدراسي الجديد. وجاءَ في كلمة العدد قصيدة للشاعر قحطان بيرقدار بعنوان ” تشرين” رسمَهَا رامز حاج حسين. ومن القصص المنشورة في العدد قصة بعنوان “الأمير والوردةُ الحمراء” ترجمهَا باسل المسالمة، ورسمها رامي الأشهب، وقصة بعنوان “الشّجرة السّحريّة” ترجمتها دميانا قسّام، ورسمتها ناديا داود. كما نُشِرَ في العدد سيناريو “زينٌ وأحلامهُ السّعيدة” كتبتها سريعة سليم حديد، ورسمها أحمد حاج أحمد، وسيناريو “اكتشافات ساني وجوبا” (ساني وأقراص المعلومات) كتبها حسين الإبراهيم ورسمتها نسرين بعلبكي. وكتبَ كامل سويدان في باب “إضاءات” عن زيارة فريق مجلة أسامة لنادي الطفل المبدع في الرحيبة بريف دمشق، ونتابع في العدد باباً جديداً بعنوان (اكتشف وتعرف مع سمر) نقرأ فيه عن أعضاء الحواسّ، وقد أعدته سمر تغلبي، والرسوم لغالية اليوسف، وكان للأطفال الموهوبين في الكتابة والرسم صفحات مُميّزة مُخصَّصة لهم في باب “بريد الأطفال”، وباب “فنانو المستقبل”.