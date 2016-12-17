في الليلة الظلماء سقط الأمراء

مني فريق باريس سان جيرمان بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه جانجون (1-2)، في المباراة التي جمعتهما، السبت 17 كانون الأول، في الجولة 17 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض بهدفين متتاليين، حملا توقيع كل من، المهاجم يانيس ساليبور، ولاعب خط الوسط البلجيكي نيل ديبوا، في الدقيقتين (66 و70) على الترتيب. ومن ثم سجل المهاجم الأوروغوياني أدينسون كافاني هدف الأمراء اليتيم، قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

وواصل فريق باريس سان جيرمان مسلسل نزيف النقاط، بعد تعرضه لهزيمتين تخللهما تعادل، في المباريات الثلاث الماضية، وتجمد رصيده عند 36 نقطة، ويحتل المرتبة الثالثة.

ويبدو أن فريق جانجون قد دق المسمار الأخير في نعش مسيرة المدرب الإسباني أوناي إمري مع الفريق الباريسي.

بينما رفع جانجون رصيده إلى 29 نقطة، وعزز موقعه في المركز الرابع، مقلصا الفارق إلى 7 نقاط بينه وبين سان جيرمان.