في المتوسط.. سفينة حربية روسية تنقذ سفينة أوكرانية

ساعدت السفينة الروسية الكبيرة لمكافحة الغواصات “الأميرال كولاكوف” التابعة لأسطول الشمال الروسي سفينة صيد أوكرانية تعرضت لخلل تقني في البحر الأبيض المتوسط.

أفادت بذلك وزارة الدفاع الروسية الخميس 24 تشرين الثاني. وجاء في بيان للوزارة أن “الاميرال كولاكوف” التي تنفذ مهاما في تشكيل المجموعة الدائمة للقوات البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط تلقت عند الساعة 8:20 صباح اليوم بتوقيت موسكو إشارة استغاثة من سفينة الصيد الأوكرانية “097” وكان على متنها سبعة أشخاص (مواطنو أوكرانيا)، اثنان منهم مصابان.

وقد توجهت “الأميرال كولاكوف” فورا لتقديم المساعدة لطاقم السفينة المتضررة، وفي الساعة 9:45 بتوقيت موسكو اقتربت السفينة الروسية من السفينة الأوكرانية وبدأت بأعمال الإنقاذ.

وقامت مجموعة من البحارة والأطباء الروس بالانتقال إلى سفينة الصيد الأوكرانية، وتم تقديم المساعدة للمصابين.