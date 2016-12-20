في الوقت القاتل أتلتيك بلباو يتخطى سيلتا فيغو

انتزع أتلتيك بلباو فوزا صعبا على ضيفه سيلتا فيغو 2-1، الاثنين 19 كانون الأول، في المرحلة السادسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم إياغو إسباس خونكال لسيلتا فيغو في (د.54)، وأدرك أتلتيك بلباو التعادل من ركلة جزاء نفذها أرتيز أدوريز في (د.82)، قبل أن يحرز ميجيل سان خوسي الهدف الثاني لبلباو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وأنهى سيلتا فيغو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فاكوندو رونكاليا في (د.80).

وبهذا الفوز رفع بلباو رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع، وتجمد رصيد سيلتا فيغو عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.