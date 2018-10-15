في الوقت القاتل.. إيطاليا تصعق بولندا

بصعوبة، خطفت إيطاليا فوزا قاتلا من مضيفتها بولندا 1-0، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وبدا المنتخبان في طريقهما إلى التعادل مجددا (1-1 ذهابا في بولونيا) بعدما فشلت إيطاليا في ترجمة الفرص الكثيرة التي حصلت عليها خلال اللقاء، ما كان سيؤهل البرتغال إلى المربع الذهبي الذي يبلغه متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربع في المستوى الأول (تخوض المنتخبات الأربعة مباراتي نصف نهائي، ويتأهل الفائزان لخوض مباراة نهائية).

لكن مدافع فيورنتينا بيراغي قال كلمته في الوقت القاتل وافتتح سجله الدولي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، مانحا مدرب “الأتسوري” الجديد روبرتو مانشيني فوزه الثاني فقط في 8 مباريات منذ أن خلف جانبييرو فنتورا المقال من منصبه بعد الغياب عن كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاما.

وبفوزها الأحد في خورزوف مع المحافظة على نظافة شباكها للمرة الأولى بقيادة مانشيني، أبقت إيطاليا على آمالها بالتأهل إلى المربع الذهبي.