في تحدّ لحقوق الإنسان.. معتقل غوانتانامو سيبقى مفتوحاً 25 سنة!

وفقاً لوكالة فرانس برس، أعلن الأدميرال جون رينغ قائد القوة العملانية للجيوش الأميركية التي تدير معتقل غوانتانامو والذي يضم بشكل خاص سجناء متهمين بالمشاركة في هجمات الحادي عشر من أيلول عام 2001 أن المعتقل سيبقى مفتوحا لمدة 25 عاماً أخرى على الأقل.

وقال رينغ اليوم في تصريح خلال زيارة لصحفيين ينظمها الجيش الأميركي باستمرار لهذا الجيب الذي تحتله الولايات المتحدة جنوب شرق كوبا: “علينا التأكد من أن منشآتنا يمكن أن تستمر 25 عاما… لأنه وبعد مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الإبقاء على السجن قالوا لنا إننا سنبقى هنا 25 عاما أو أكثر”.

وقرر ترامب في نهاية كانون الثاني الماضي الإبقاء على المعتقل مفتوحا وهو ما يدينه المدافعون عن حقوق الإنسان لأن المعتقلين فيه لا يحاكمون أمام محاكم مدنية بل من قبل لجان عسكرية وأثار وضعهم اعتراضات في القضاء وارجئت محاكماتهم لفترات طويلة عدا عن الانتهاكات التي تمارس بحقهم من تعذيب على مختلف المستويات.