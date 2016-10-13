في تحد جديد للإرهاب.. خبراء روس يصنعون نموذج ثلاثي الأبعاد لمدينة تدمر

تعتبر روسيا في الوقت الراهن المالك الوحيد لصور وثائقية للوضع الحالي لمدينة تدمر الأثرية السورية وبفضل هذه الصور سيصبح من الممكن إعادة ترميم الأوابد الأثرية القديمة.

وقالت ناتاليا سولوفيوفا نائب مدير معهد تاريخ الثقافة المادية في أكاديمية العلوم الروسية: “نفذ المختصون الروس في الفترة من 20 إلى 28 أيلول عمليات تصوير جوية وتثبيت أرضية للمواقع الأثرية في تدمر وجرى ذلك من عدة ارتفاعات على مساحة 13 كيلومترا مربعا تقريبا. وعلى أساس هذه المواد تم تشييد نموذج – 3D لمدينة تدمر الأثرية وهو ما سيجعل من الممكن بدء تقييم وضع المواقع الأثرية والتخطيط لأعمال إعادة تشييدها وترميمها”.

ونفذت أعمال التصوير الجوي مجموعة مختصة ضمت بعض الطبوغرافيين العسكريين ومختصين بآثار العصور القديمة وكذلك ممثلين عن أكاديمية العلوم الروسية.

وأشارت سولوفيوفا إلى أن الإرهابيين من داعش دمروا مواقع أثرية في غاية الأهمية وتسببوا بضرر عميق للطبقة الأثرية الثقافية في المدينة ولكن على الرغم من ذلك يمكن إصلاح وترميم بعض ما خُرب بما في ذلك معبد بعل شمين ويمكن من جديد تجميع أعمدة زنوبيا ويجب تنظيف مخيم دقلديانوس أما المسرح الأثري فبقي في حالة جيدة.

وذكرت أنه سيجري تسليم نتائج التصوير الجوي ونموذج تدمر – 3D لوزارة الثقافة السورية واليونسكو.

من جانبه قال دميتري سيرغييف نائب مدير مديرية التراث الثقافي بوزارة الثقافة الروسية إنه سيتم التنسيق مع الجانب السوري النشاطات المحتملة اللاحقة للمختصين الروس في تدمر وسيجري ذلك بالتعاون مع الأوساط العلمية العالمية.