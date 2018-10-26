في جمعة (غزة صامدة).. الفلسطينيون يستعدون للمشاركة

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر للمشاركة في الجمعة الحادية والثلاثين ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان (غزة صامدة ما بتركعش).

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار دعوتها فلسطينيي القطاع للمشاركة بعد عصر اليوم في جمعة (غزة صامدة ما بتركعش) وتأكيدها التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته واستمرار المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء الحصار الإسرائيلي الظالم للقطاع وحماية حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة وإسقاط صفقة القرن.

ووصل عدد الشهداء الذين قضوا جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار الماضي إلى 207 إضافة إلى إصابة نحو 23 ألفا بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم فلسطينيين اثنين من مدينة طولكرم بالضفة الغربية.