في حادثة نادرة..مقتل شرطي عماني وإصابة اثنين في حادث طعن

قتل شرطي عماني واصيب اثنان اخران بجروح اليوم في حادث طعن بمركز تجاري في العاصمة مسقط.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة العمانية قولها: إنها تلقت بلاغا يفيد بأن شخصا مشتبها به يتجول بمركز سيتي سنتر في مسقط, حيث انتقل عدد من أفرادها إلى المكان وحاولوا توقيف الشخص الذي كان يتجول وهو يحمل سكينا.

وأضافت : “أثناء محاولة توقيفه تمكن من مهاجمة أحد رجال الشرطة بسلاحه الأبيض وإصابته إصابة مميتة اضافة إلى إصابة شرطيين آخرين ليتم القبض عليه, كما أشارت التحقيقات أنه يحمل “وثيقة تشير إلى أنه مختل عقليا”.