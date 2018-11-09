في حلقة جديدة من مسلسل التطبيع..النظام البحريني يدعو وزيرا من كيان العدو لزيارة البحرين

ضمن سياسة التطبيع بين الانظمة الخليجية وكيان الاحتلال الإسرائيلي كشفت صحيفة يديعوت احرونوت عن تلقي وزارة خارجية العدو دعوة هذا الأسبوع من سلطات النظام البحريني للمشاركة بمؤتمر مهني في المنامة مطلع العام القادم.

وذكرت الصحيفة في عددها اليوم أن خارجية الاحتلال أكدت تلقيها الدعوة لحضور وزير الاقتصاد والصناعة ايلي كوهين مؤتمر تستضيفه المنامة مطلع العام القادم يجمع مسؤولين رفيعي المستوى من كل أنحاء العالم.

يشار إلى أن العلاقات السرية بين كيان الاحتلال وبعض الأنظمة الخليجية تطورت بصورة دفعت رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإشادة بها مرات عدة واصفا هذه العلاقات بـ “المفيدة للغاية” لكيانه قبل أن تنتقل هذه العلاقات من مرحلة السرية إلى مرحلة التطبيع العلني مع تبادل زيارات الوفود بين الطرفين والإعلان عن تعاون عال على مختلف المستويات.