في حوار خاص.. الدكتور محمد سيد أحمد: متمسكون بالوحدة العربية وسورية ستكون قائدة المشروع النهضوي

قوميٌ عربيٌ ناصري داعم لسورية منذ اللحظة الأولى لأزمتها، إلى جانب تواجده الدائم على الشاشات العربية المقاومة وأهمها الشاشات السورية، هو اليوم يزور سورية هذا البلد الذي طالما اعتبرها بأنها حائط الصد الأول لمصر، مؤكداً أن ما يحدث داخل سورية حرب ضد جماعات تكفيرية والجيش العربي السوري يخوض هذه المعركة ولابد من دعمه، مشدداً على أن سورية هي الدولة العربية الوحيدة المؤهلة لقيادة مشروع نهضوي عروبي، داعياً العرب للتكاتف وللتخلص من التناحر الداخلي لكي تكون وجهتنا وسلاحنا موجه لإسرائيل هذا العدو الحقيقي الذي دبر المؤامرة لأمتنا العربية.

* هلا حدّثنا بداية عن الدور المصري في المنطقة حالياً؟

مصر تحاول استعادة دورها المؤثر على المستوى الإقليمي والدولي في اللحظة الراهنة، وأعتقد أن الدور المصري في الفترة الأخيرة بدأ يتضح إلى حد كبير والرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال لقاءاته الأخيرة سواء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية أو من خلال خطاباته في إطار الأمم المتحدة مؤخراً وضح بصورة جلية موقفه من الأزمة السورية واليمنية والليبية، فمصر داعمة بشكل حقيقي لوحدة سورية وعدم تقسيمها وداعمة للجيش العربي السوري، وأكد الرئيس السيسي أن ما يحدث داخل سورية هو حرب ضد جماعات تكفيرية والجيش العربي السوري يخوض هذه المعركة ولابد من دعمه، إضافة إلى أن الشعب العربي السوري هو من يحدد مصير القيادة في سورية وهو صاحب القرار الوحيد، كما إن مصر لا يمكن أن تتدخل في اعتداء على اليمن الشقيقة وهي تحمي حدودها فقط وتحمي أمنها القومي وليس لها تمثيل في التحالف على اليمن الشقيق، وهي أيضاً مع وحدة ليبيا وعدم تقسيمها ومع جيشها في مواجهة الجماعات التكفيرية.

*الإرهاب الداعشي الذي تعاني منه سورية هو ذات الإرهاب الاخواني الذي تعاني منه مصر، فلماذا هذا الموقف المصري الذي لا يلبي الطموحات الشعبية السورية؟

مصر تعترف اعترافاً قاطعاً وجازماً وعلى لسان رئيسها أن ما يحدث على الأرض السورية هو إرهاب ولابد من محاربته لان هذا الإرهاب هو شبيه للإرهاب الذي يحدث في مصر، وعلينا أن نؤكد على شيء هام وهو انه ليس كل ما يقال في عالم السياسة من المفترض أن يكون للعلن. فهناك علاقات ممتدة بين مصر وسورية ولم تنقطع يوماً وزيارات متبادلة ووفود أمنية لكن ليس بالضرورة كل ما يدار في الكواليس يعلن عنه لأن مصر لها بعض العلاقات الإستراتيجية مع دول الخليج والسعودية كما إن سورية لديها علاقات إستراتيجية مع بعض الدول مثل إيران وهناك خلاف كبير بين دول الخليج وإيران.

وهنا نسأل.. كيف سيتم التعاون طالما أن الإرهاب واحد والخطر واحد؟

مصر ترفض أي تدخل عسكري في سورية وهناك تعاون كبير على المستوى الأمني وتبادل للخبرات بين الأجهزة الأمنية المصرية والسورية، واعتقد أن مصر حائط صد حقيقي لسورية وإلا لماذا تسمح لنا الدولة المصرية بالحضور إلى سورية وبالحديث على سوائل الإعلام كما إننا نظهر في وسائل الإعلام المصرية ونتحدث عن سورية وندافع عنها.

كمفكر وباحث تابع لحظة بلحظة الأحداث الجارية في سورية منذ انطلاقتها، برأيك هل مازال مسار الحرب طويلاً في سورية، أم أننا بالفعل وصلنا إلى الربع ساعة الأخيرة ؟

اعتقد أننا في الخمس الدقائق الأخيرة لأسباب كثيرة لعل أبرزها انجازات الجيش العربي السوري على امتداد الأرض السورية وهذه النجاحات هي من جعلت المسار السياسي يتعثر أخيراً، فالولايات المتحدة الأمريكية تتسم تصريحات مسؤوليها بالعصبية الشديدة هذه الفترة نتيجة تلك الانجازات والمعركة لم تتوقف يوماً على الأرض السورية والرئيس بشار الأسد كان واضحاً منذ اللحظة الأولى عندما تحدث أن المسارين السياسي والعسكري يسيران في اتجاهين متوازيين ولا يمكن أن تتوقف العمليات العسكرية في مواجهة التكفيريين وبالتالي المعركة محسومة ومزدوجة سياسية وعسكرية ونستطيع القول أن العسكرية كسبها الجيش العربي السوري والسياسية كسبتها القيادة السورية ممثلة بالدكتور بشار الجعفري ووزير الخارجية وليد المعلم الذين أعطوا دروساً في كيفية إدارة الصراع السياسي في المنظمات الدولية ، أما المسار الثالث وهو المهم أيضاً هو صمود الشعب السوري هذا الشعب الذي قدم قدم صموداً أسطورياً وهو كلمة السر في دعم الجيش العربي السوري والقيادة السورية.

وصل التفاهم الروسي الأمريكي بخصوص الملف السوري إلى طريق أكثر تعقيداً، برأيك هل الاتفاقات الروسية الأمريكية كافية لإنجاح الحل؟

الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ من المسار السياسي أحد المسارات لعدم الهزيمة وللحفاظ على هيبتها وعلى أنها شريكة في إيجاد الحل ولكن هي تعلم وخاصة أنها تخوض الحرب كأصيل والجماعات التكفيرية تقودها بالوكالة أن من عدم مصلحتها الهزيمة ومن مصلحتها أن تقسم الجماعات التكفيرية وتففت وتسقط الدولة السورية، لكن انجازات الجيش العربي السوري تفشل تلك المخططات الأمريكية بالعمق وتقول لها بأنك هزمتي هزيمة حقيقة لكنها أي الولايات المتحدة تعترض وترفض أن تعترف بالهزيمة لذلك تهدد بين الحين والأخر بالتدخل العسكري ، وعليه نستطيع القول أننا في الخمس دقائق الأخيرة خاصة أن فترة ولاية اوباما ستنتهي ومن سيأتي للبيت الأبيض لابد أن يطرح سياسة جديدة .

كيف تنظر إلى مستقبل مكافحة الإرهاب في ظل ما نراه من استمرار القوى الدولية والإقليمية في دعم الإرهاب بحيث كانت واشنطن مؤخراً وراء تلميع صورة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وفك ارتباطه بالقاعدة؟

دعينا نقول في البداية من هي الدول الإقليمية الداعمة للإرهاب تركيا مثلاً فهي تعاني من أزمة حقيقية داخلياً تجعلها تتراجع عن دعم الإرهاب أما الأردن وهو احد البوابات فالقرار ليس بيده، في حين أن مشيخات النفط السعودية وقطر فهم أيضاً يمرون بأزمة خاصة أن الاقتصاد السعودي يهتز ولعل القرارات الأخيرة من خفض للرواتب والتقشف الحكومي مؤشر على عدم قدرتها على دعم الإرهاب في القترة القادمة، أما فيما يتعلق دولياً فأمريكا التي كانت تدعم دعما لوجستياً عندما تتوقف فاتورة القطريين والسعوديين نتيجة الأزمة الداخلية فاعتقد أن الامركي سيتوقف عن الدعم اللوجستي، وعندما يتوقف الدعم اللوجستي والمالي هنا تستطيع الجيوش العربية وعلى رأسها الجيش العربي السوري من تجفيف منابع الإرهاب التكفيرية.

الهجمات الإرهابية على الغرب أصبحت تشكل تحدياً حقيقياً للأحزاب الحاكمة، وعجزها عن إيجاد حلول ناجعة للإرهاب سيهدد مكاسبها السياسية في أي انتخابات رئاسية أو تشريعية مقبلة، برأيك هل اقتنع الغرب بهذا الكلام أم لا بعد؟

اعتقد أن الضربات الموجعة التي تلقتها كل من فرنسا وانكلترا وبعض الدول الأوربية وأمريكا ألّبت عليهم الرأي العام في مجتمعاتهم وبالتالي فأي إمكانية لدعم الإرهاب ستكون محفوفة بالمخاطر فهم أعلنوا أنهم يخوضون خرب ضد الإرهاب ولكن مواطنوهم لم يشعروا بذلك وبالتالي سيتم الضغط عليهم بشكل كبير من قبلهم، كما إن المواطن الأمريكي لا يعنيه سوى أموره الداخلية ولا يريد من أي إدارة جديدة ستأتي للبيت الأبيض إلا أن تنكب على الداخل وتترك المجال الخارجي بعيداً عن أي محاولة لاستنزاف موارد الدولة.

يجري الحديث عنها من قبل مفكرين مصريين.. عن “نهضة عروبية” أين نحن منها الآن ؟

لازلنا متمسكين بمشروع الوحدة العربية ولازلنا مؤمنين بأن هذا المشروع هو الحل الناجع لكل مشكلات الأمة العربية والدليل على ذلك أن المستهدف الرئيس هو تفتيت الأمة العربية، وان كان مشروع التفتيت هو المشروع المضاد لمشروع الوحدة العربية فنحن مؤمنين بهذه اللحظة بأنه لابد من تكوين جبهة ومحور مقاومة حقيقي ، واعتقد أن وسورية هي الدولة العربية الوحيدة المؤهلة لقيادة هذا المشروع لأنها الدولة الوحيدة التي ظلت في خندق المقاومة عبر سنوات طويلة، كما إن الوضع الآن يسمح بذلك في ظل التكتلات الكبرى التي يشهدها العالم وهذه التكتلات لا يمكن مواجهتها إلا بتكتل مماثل، لذلك نحن بحاجة لنهضة عروبية حقيقية.

ماهو موقف الشعب المصري من الاتفاقيات السعودية المصرية الأخيرة والتي أسقطها القضاء؟

الشعب المصري دائماً ضد التطبيع مع العدو الصهيوني، وما حدث مؤخراً ضد النائب الصهيوني توفيق عكاشة هو تأكيد على ثبات الموقف الشعبي الرافض تاريخياً لاتفاقية الخزي والعار كامب ديفيد التي وقعت بواسطة أنور السادات دون رضاء الشعب المصري الذي لا يترك مناسبة إلا وندد بها وطالب بإسقاطها، والتأكيد على أن الكيان الصهيوني هو العدو الأول للمصريين والأمة العربية.

أما فيما يخص العلاقة مع السعودية والتفريط بالأرض فالشعب المصري خرج على كافة المستويات وواجه الدولة، لأنه يدرك النوايا السعودية تجاه مصر، كما أنه ندد بذهاب وزير الخارجية المصري للتعزية بوفاة شيمون بيريرز مستهجناً هذه المشاركة.

قبل الأزمة السورية هناك قضية فلسطينية لم تُثِر الموضوع المشرقي بهذه الصورة، هل أصبحت القضية الفلسطينية من المنسيات؟

سورية رغم الأزمة تدعم القضية الفلسطينية والفلسطينيين موجودون على أراضيها والرئيس عبد الفتاح السيسي لم ينسى فلسطين في كلمته أمام الأمم المتحدة مؤخراً وتحدث عن ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية لأنها هي قضيتنا المركزية، و”الربيع العبري” كله من أجل أن ننسى ونغيب القضية الفلسطينية لكي يتم السماح لإسرائيل من تهويد القدس وبناء المستوطنات وإبادة الشعب الفلسطيني واعتقد أننا في لحظة فارقة ولابد من التكاتف وليدرك الجميع أن العدو الأول هو إسرائيل ولنتخلص من التناحر الداخلي لكي تكون وجهتنا وسلاحنا موجه لإسرائيل هذا العدو الحقيق الذي دبر المؤامرة لامتنا العربية.

البعث ميديا || حوار: ميس خليل