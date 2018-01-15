في خطوة الأولى من نوعها.. مشروع سياحي في السويداء يعتمد على الرياح

في خطوة لتشجيع الاعتماد على الطاقات البديلة منحت وزارة السياحة رخصة التأهيل السياحي لمشروع في بلدة القريا جنوب مدينة السويداء بكلفة بلغت نحو 150 مليون ليرة ويعتمد في تشغيله على الطاقة البديلة المنتجة من الرياح.

وأوضح مدير سياحة السويداء يعرب العربيد أن المشروع عبارة عن مسبح وملحقاته وصالة متعددة الاستعمالات من الدرجة الثالثة ويقع في بلدة القريا المشهورة التي تشكل نقطة جذب سياحي واستثماري من حيث توافر المقومات السياحية والبيئية والأثرية .

وبين العربيد أن موقع المشروع تحيط به الأشجار الحراجية من السرو والكينا والسنديان بالإضافة إلى بساتين الزيتون والكرمة مشيراً إلى أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في المحافظة من حيث اعتماده على طاقة الرياح في توليد الكهرباء لخدمة كل فعالياته.

ولفت العربيد إلى أن “القريا تضم عدداً من المشروعات المهمة ويتم التحضير حاليا لتأهيل مشروع سياحي آخر في البلدة خلال الفترة القادمة من هذا العام مع دراسة بعض المشاريع الأخرى كمشاريع سياحية رائدة في المنطقة المذكورة” .