في دورته الثانية.. مصر تشارك في المؤتمر الوزاري “إيطاليا – أفريقيا”

يشارك السفير حميدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، في فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري (إيطاليا – أفريقيا)، المقرر عقدها غدا 25 تشرين الأول الجاري في روما.

بيان لوزارة الخارجية المصرية جاء فيه أن السفير حمدي لوزا، سوف يلقي كلمة مصر خلال الجلسة الأولى للمؤتمر، في ضوء الرئاسة المصرية المقبلة للاتحاد الأفريقي.

البيان ذكر أن انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر، يأتي بعد عامين من انعقاد الدورة الأولى في 2016، وهو ما يعكس اهتمام الجانب الإيطالي بمواصلة الحوار مع القارة الأفريقية، بهدف تعميق التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، التي تتمحور في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في أفريقيا، والأمن والاستقرار في القارة، وتعزيز التنمية البشرية من خلال التبادل الثقافي والتعليمي.

ومن الجدير بالذكر أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تطورا ملحوظا على كافة المستويات، خاصة على المستويين السياسي من خلال التنسيق والتشاور المستمر حول القضايا الدولية والإقليمية، والاقتصادية.

ويتمثل ذلك، في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتطوير عمليات النقل البحري وربط الموانئ المصرية والإيطالية والاستفادة من الموقع الجغرافي للبلدين لنفاذ المنتجات الإيطالية من خلال مصر إلى الأسواق الأفريقية، ونفاذ المنتجات المصرية من خلال إيطاليا إلى الأسواق الأوروبية.