في دوري الأبطال.. مهمة صعبة لليونايتد والتكافؤ عنوان لقاء روما وشاختار

تختتم مساء اليوم منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بإقامة مباراتين، يبدو التكافؤ هو القاسم المشترك بينهما، فعلى ملعبه “سانشيز بيزخوان” يستقبل اشبيلية الاسباني ضيفه مانشستر يونايتد الانكليزي في لقاء يسعى من خلاله الفريق الأندلسي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس شرس يمتلك الخبرة اللازمة لمثل هذه المباريات، مدرب الفريق فيتشنزو مونتيلا، ورغم الانتقادات الكثيرة التي واجهته خلال الفترة الأخيرة، بدا واثقاً من قدرات فريقه، لكنه في الوقت ذاته لم ينسَ أن يثني على مدرب اليونايتد، قائلاً في تصريحات صحفية: “مورينيو يعمل على إخراج أفضل ما لدى لاعبيه من خلال التدريب على ذلك. إنه يمتلك عقلية الفوز أكثر من أي مدرب آخر، علينا أن نكون حذرين، لكننا بالتأكيد سنلعب لتحقيق الفوز بأكبر نتيجة ممكنة”.

من جهته يدخل اليونايتد اللقاء، وهو يعاني من كثرة الإصابات التي ضربت الفريق، حيث تبدو مشاركة كل من (ماركوس راشفورد أندير هيريرا وماركوس روخو وفيل جونز وأنطونيو فالنسيا ودالي بليند ومروان فيلايني وزلاتان إبراهيموفيتش (محل شك لعدم تعافيهم)، ما اضطر المدرب جوزيه مورينيو لتصعيد بعض لاعبي فريق الشباب حسب ما أكد بقوله:” اضطررت لتصعيد الثنائي الشاب هاميلتون وغبوميز أمام هدرسفيلد لنقص الخيارات المتاحة، وسيتكرر الأمر نفسه أمام اشبيلية”.

وفي اللقاء الآخر يحل روما الايطالي ضيفاً على شاختار دونتسك الأوكراني في مباراة متوازنة للغاية، فالفريق الايطالي الذي نجح في تجاوز دور المجموعات على حساب أتلتيكو مدريد الاسباني يدرك أن بلوغ ربع النهائي سيتطلب منه الخروج من ملعب دونباس بأقل الخسائر، صفوف فريق العاصمة الايطالية تبدو مكتملة باستثناء غياب الفرنسي غونالان، ما جعل المدرب اوزيبيو دي فرانشيسكو ليؤكد على أن فريقه سيخوض المباراة بكل قوة، قائلاً في تصريحات صحفية: “على مدى الأشهر القليلة الماضية راقبت شاختار عن كثب، هم يتمتعون بتنظيم عالٍ تكتيكياً، لقد تأهلوا من مجموعة صعبة، وفازوا على نابولي الذي يعتبر من أفضل الفرق في ايطاليا، هناك أسباب كثيرة تحفزنا على بذل كل الجهد في أرض الملعب، وإعطاء كل شيء من أجل التأهل للجولة المقبلة من البطولة.”

أما شاختار، فسيحاول استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الذي سيقوي آماله قبل خوض لقاء الإياب رغم افتقاده خدمات قائده داريو سيرنا الموقوف، لكن العقبة الأكبر في وجه الفريق تبقى في عدم وصوله للجاهزية المطلوبة، كونه بدأ مؤخراً منافسات الدوري المحلي بعد عطلة طويلة، لكن رغم ذلك بدا المدرب باولو فونسيكا متفائلاً حيال المباراة بقوله:” روما فريق كبير ولديهم أكثر من لاعب رائع، وبتواجد هذه المجموعة من اللاعبين ومديرهم الفني الذي يعرف عمله جيداً سيكون أمامنا مواجهة صعبة بكل وضوح، الأمر يتعلق بمدة العطلة التي وصلت لشهر، ونحن الآن ليس بأفضل حال لبداية الجزء الثاني من الموسم”.

بلغة الأرقام

– يعد هذا أول لقاء يجمع بين مانشستر يونايتد واشبيلية، حيث لم يلتقِ الفريقان من قبل في أية بطولة دولية من قبل.

– فاز اشبيلية في المباريات التي خاضها على ملعبه 13 مباراة من أصل 18 بنسبة 72%، وتعتبر هذه أكبر نسبة بعد ريال مدريد وبرشلونة.

– سبق لروما أن واجه شاختار أربع مرات من قبل، فاز شاختار في ثلاث منها، وروما في مناسبة وحيدة.

– لا يمتلك الفريق الأوكراني سجلاً جيداً أمام الفرق الايطالية، حيث التقى مع قطبي ميلانو وروما ويوفنتوس ونابولي في دوري الأبطال، ونجح في تحقيق الفوز في 4 مباريات فقط، وتعادل في 2، وخسر 10.