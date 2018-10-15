في زيارة رسمية.. السيسي يصل موسكو

أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيصل، اليوم، إلى موسكو في زيارة رسمية لمدة 3 أيام، يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

راضي ذكر أن السيسي سيبحث مع بوتين سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وروسيا على كافة الأصعدة، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق المكثف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المتحدث باسم الرئاسة المصرية لفت إلى أن الأمر يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا وحرص البلدين على تعزيزها ودفعها للأمام.

كما أوضح أن الرئيس المصري سيلتقي مع رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف وكبار المسؤولين الروس، للتباحث حول تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وموسكو، بما يلبي طموحات الشعبين.