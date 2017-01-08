في طهران.. حلقة عمل بين وزارتي الصحة السورية والإيرانية

انطلقت اليوم في العاصمة الايرانية طهران حلقة عمل بين وزارتي الصحة السورية والايرانية وجامعة طهران للعلوم الصحية والتعليم الطبي حول التأهب والاستجابة في حالات الطوارىء الصحية.

ويناقش المشاركون في الورشة على مدى أسبوعين عدة مواضيع منها اجراءات تعزيز الجهوزية والاستجابة الصحية في حالات الطوارئ وتقدير الاحتياجات وتعزيز التصدى للامراض السارية فضلا عن الجوانب التغذوية وسلامة الغذاء والاخلاقيات الصحية في حالات الكوارث.

ويتضمن جدول أعمال حلقة العمل التي يشارك فيها ممثلون عن منظمتي الصحة العالمية والامم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” جولات ميدانية الى عدد من المؤسسات الصحية للاطلاع على التجربة الايرانية في اتاحة خدمات الرعاية الصحية للسكان.

واشار معاون وزير الصحة حسان ابو حامد الى الدعم الذى تقدمه ايران للقطاع الصحي في سورية وبشتى المجالات، مؤكدا أهمية الورشة في تعزيز جهود الوزارة لتطوير الاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة بالتصدي للمخاطر الصحية المحتملة وتعزيز التأهب للحالات الطارئة وتقديم الدعم التقنى والفنى من أجل تعزيز القدرات الوطنية في تطوير خطط الطوارئء والجاهزية الصحية بفاعلية.

بدوره لفت رئيس كلية الصحة العامة في جامعة طهران للعلوم الصحية الدكتور على أكبري ساري الى أهمية تعزيز افاق التعاون وتبادل التجارب والخبرات المشتركة لدى كل من سورية وايران في شتى مجالات الصحة العامة، ولاسيما فى مجال الاستجابة الصحية لادارة الكوارث الطبيعية والصنعية.