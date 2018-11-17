في ظل غياب الدون..التشكيلة الرسمية لمباراة إيطاليا والبرتغال

أعلن روبرتو مانشيني، المدير الفني لإيطاليا، تشكيلة منتخب بلاده استعدادًا لمواجهة البرتغال، مساء اليوم السبت، في منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وجاءت تشكيلة الأزوري كالاَتي:

“جيانلويجي دوناروما، أليساندرو فلورينزي، ليوناردو بونوتشي، جورجيو كيلليني، كريستيانو بيراجي، ماركو فيراتي، جورجينيو، نيكولو باريلا، فيديريكو كييزا، شيرو إيموبيلي، لورينزو إنسيني”.

كما أعلن فرناندو سانتوس، مدرب البرتغال، عن تشكيلة بلاده وجاءت كالتالي:

“روي باتريسيو، جواو كانسيلو، روبن دياز، جوزيه فونتي، ماريو روي، بيزي، ويليام كارفالو، روبين نيفيز، بورما، أندريا سيلفا، برناردو سيلفا”.