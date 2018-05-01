في عيد العمال العالمي…وزارة التجارة الداخلية تستعرض ما قدمته لعمالها

أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حرصها على دعم الطبقة العاملة بشكل مستمر تقديراً لعطائهم وبطولاتهم وافتخارا بما حققوه بجهدهم وإخلاصهم وتفانيهم بالعمل خلال سنوات الحرب على سورية.

وأشارت الوزارة في بيان بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي إلى دور العمال في مواجهة الإرهاب يدا بيد إلى جانب الجيش العربي السوري عبر مواصلة العمل وإثبات وجودهم في خطوط الإنتاج لتأمين مستلزمات المواطن الأساسية.

ولفت البيان إلى أن المؤسسة السورية للتجارة حرصت على تأمين الطبابة لكل العاملين فيها ورفعت سقف الحوافز وأمنت وسائط نقل العاملين والمستلزمات المدرسية لأبنائهم بالتقسيط وكرمت الأمهات العاملات وأسر الشهداء وذويهم من العاملين كما تم تعيين 24 عاملا من ذوي الشهداء و12 آخرين بانتظار استكمال أوراقهم الثبوتية بالإضافة إلى35 عقدا موسميا.

وعملت المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء عمران حسب البيان على تثبيت أكثر من 500 عامل من ذوي الشهداء وإحداث صناديق تعاونية ومنها صندوق الزمالة الذي يمنح تعويض نهاية الخدمة وتأمين المواد السلعية والتموينية الأساسية للعاملين لديها بأسعار مخفضة. أما الشركة العامة للمخابز فعينت 279 عاملاً من مختلف الاختصاصات وأجرت اختبارا لتنظيم عقود سنوية للعمال المياومين في المخابز للتعاقد مع 1464 عاملا على خطوط الإنتاج ومنحهم أربع ساعات عمل إضافية ورفع سقف الحوافز الإنتاجية إلى 3100 ليرة لعمال الإنتاج والفنيين وتشميل عمال المخابز بالتأمين الصحي بنسبة 100 بالمئة.

ولفت البيان إلى أن الشركة العامة للمطاحن عينت 250 عاملا بموجب عقود سنوية لكل الفروع في المحافظات وأعلنت عن مسابقة لتعيين 18 عاملا من الفئة الأولى و462 عاملا من كل الفئات، بالإضافة إلى تسوية أوضاع 45 عاملا من فروع حلب والقامشلي ودمشق وحمص ممن انقطعوا عن العمل بسبب ظروف استثنائية فرضها الإرهاب عليهم وتأشير قراراتهم ومباشرتهم أصولا ومكافأة العناصر المجدة ورفع سقف الحوافز الإنتاجية للعاملين في الشركة العامة للمطاحن إلى 25 بالمئة لكل عامل.

وأوضح البيان أن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب قدمت دورات تدريبية بمختلف الاختصاصات على مدار العام وعينت عددا من السائقين في المحافظات وشملت جميع العمال بالضمان الصحي أسوة بباقي العمال في الجهات العامة وتم توزيع الحافز الإنتاجي على جميع العاملين بالمؤسسة وفروعها بالإضافة إلى تكريم الأمهات العاملات بالمؤسسة تقديرا لجهودهن والتزامهن بعملهن.