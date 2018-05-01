في عيد العمال..مسيرات فرنسية شعبية ضد سياسات ماكرون الاقتصادية

هذا ومن المتوقع أن يتم تنظيم العديد من التظاهرات العمالية في مختلف المدن الفرنسية تنطلق في مواكب مختلفة. أما في باريس فستنطلق التظاهرة التي تقودها الكونفدرالية العامة للشغل، والتي تعد من أقوى النقابات في فرنسا على الساعة الثانية عشرة انطلاقا من ساحة باستيل وسط العاصمة حتى ساحة بلاس ديتالي.

يحتفل الشعب الفرنسي بشكل عام والعمال في فرنسا بشكل خاص أسوةً بباقي العالم بعيد العمال حيث من المنتظر كما جرت العادة أن تنظم مسيرات شعبية في كافة أنحاء البلاد.

ويأتي عيد العمال هذه السنة في ظل خلاف حاد بين حكومة الرئيس إمانويل ماكرون والنقابات العمالية وعلى رأسها الكنفيديرالية العامة للشغل التي تتهم ماكرون باتباع سياسات اقتصادية يمينية بحتة تهدف “لتقليص حقوق العمال وزيادة سلطة أرباب العمال”.

ولعل العنوان الأبرز للتظاهرات التي تجري اليوم سيكون “حقوق عمال الشركة الوطنية لسكك الحديد”، الذين يضربون عن العمل منذ أكثر من أسبوعين اعتراضا على الإصلاحات الجديدة التي ينوي الرئيس ماكرون القيام بها “لإنقاذ الشركة من الإفلاس”

هذا ودعا أمين عام الكونفيدرالية العامة للشغل فيليب مارتينيس جميع العمال الذين لا يستطيعون الإضراب للتظاهر اليوم لأنه وبنظره “الحكومة لن تستطيع مقاومة تحرك عمالي ضخم”.

وعلى الرغم من زخم التظاهرات المنتظرة اليوم والتي قد يتخللها مواجهات بين الشرطة وعدد من المتظاهرين ككل عام، إلا أن العمال يبدون منقسمين هذه المرة وذلك بسبب رفض عدد من النقابات وعلى رأسها الكونفيديرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل، التظاهر مع الكونفيديرالية العامة للشغل في نفس الموكب نتيجة تباين حاد في وجهات النظر حيث تتهم الكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل نظيرتها الأخرى ب”الراديكالية”.

هذا ودعت مديرية الشرطة الفرنسية المواطنين في تغريدات على تويتر لتجنب المواصلات الفردية وتحبيذ وسائل المواصلات المشتركة بسبب الزحمة التي ستتسبب بها التظاهرات.