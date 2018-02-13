في كأس الاتحاد الآسيوي الوحدة يلاقي الفيصلي الأردني بحثاً عن الفوز الأول

يبدأ فريق الوحدة مبارياته في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي مساء اليوم عندما يحل ضيفاً على الفيصلي الأردني ضمن مباريات المجموعة الثالثة من المسابقة، حيث يسعى البرتقالي لتحقيق انطلاقة واثقة تسهل مهمته في قادم المباريات، كون تحقيق نتيجة إيجابية يعني أن الفريق قدم نفسه منافساً على بطاقة التأهل. البرتقالي يدخل المباراة بأفضل حال فنياً ونفسياً، فالفريق تمكن من الوصول إلى صدارة الدوري الممتاز، محققاً سلسلة من الانتصارات المتتالية، كما أن الفريق استطاع تجاوز تأثير انتقال الثنائي أسامة أومري، وقصي حبيب للاحتراف في الخليج، وبدا واضحاً أن الفريق يسير بخط تصاعدي جعله يسترجع ثقة جماهيره التي من المنتظر أن تتواجد بكثرة في ملعب عمان الدولي بعد دعوات رابطة مشجعي الفريق للمؤازرة والمشاركة في تشجيع الفريق أمام أصحاب الأرض.

مدرب الفريق أحمد الشعار أكد “للبعث” أن مباراة اليوم تحظى بأهمية خاصة كون الفريقين يريدان تحقيق بداية جيدة في البطولة، وأضاف الشعار: نسعى بكل قوتنا لدخول البطولة الآسيوية بأفضل صورة، فمباريات الافتتاح تشكّل محطة هامة لتحديد شكل المنافسة، فريقنا يمر بفترة جيدة، واللاعبون في أعلى جاهزية، وكلنا ثقة في إمكانية خطف النقاط الثلاث، ولكن علينا الحذر لأن الفيصلي، رغم ظروفه الصعبة، يبقى فريقاً كبيراً، وسيحظى بأفضلية خوض المباراة على أرضه وأمام جماهيره، عموماً نعد جماهير النادي بتقديم أداء مميز، ونأمل أن يحالفنا التوفيق لتحقيق نتيجة تسعدهم، وتدخلنا في دائرة المنافسة على التأهل. من جهته لا يمر الفيصلي بفترة جيدة مع احتلاله للمركز الرابع في ترتيب الدوري الأردني التي حملت تغييرات فنية متتالية أدت لإعادة المدرب الصربي نبيوتشا لقيادة الفريق، فبطل الدوري الأردني 33 مرة سيدخل المباراة بغيابات كثيرة أهمها الخماسي معتز ياسين، وبهاء عبد الرحمن، وإبراهيم دلدوم، وإبراهيم الزواهرة، والمحترف الليبي أكرم الزوي بسبب عقوبات من الفيفا، فضلاً عن قائمة طويلة من المصابين، لكنه بالمقابل يمتلك ثلاثياً محترفاً على مستوى جيد، وأخطرهم هو المهاجم البولندي لوكاس سيمون.

الجدير ذكره أن بعثة الوحدة وصلت إلى عمان أمس الأول، وأجرت تدريباتها على ملعب المباراة التي سيقودها طاقم تحكيم ياباني، وتنطلق في تمام السادسة مساء.

مؤيد البش