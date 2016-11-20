في «كلاسيكو» إسبانيا للسلة ريال مدريد يكتسح برشلونة

ألحق فريق ريال مدريد هزيمة ساحقة بغريمه برشلونة في عقر داره، في «كلاسيكو» إسبانيا، الذي جمعهما، الجمعة 18 تشرين الثاني، في الجولة الثامنة من الدوري الأوروبي لكرة السلة.

وتفوق الفريق الملكي على نده الكاتالوني بفارق كبير وصل إلى 39 نقطة، بواقع: (102-63) نقطة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 14 نقطة، وارتقى إلى مركز الوصافة في الترتيب العام للمجموعة، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر، تسيسكا موسكو، حامل اللقب، الذي تغلب بدوره على غريمه التقليدي (في عهد الاتحاد السوفييتي السابق) ضيفه جالغريس كاوناس الليتواني، بواقع: (95-84) نقطة، في اللقاء الذي جمعهما، يوم الجمعة أيضا، في موسكو.

بينما يحتل برشلونة لاسا المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، في الترتيب العام للمجموعة، التي تضم 16 ناديا.