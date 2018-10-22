في مكتبة الأسد.. معرض كتاب الطفل

تنطلق عند الساعة السادسة من مساء الأربعاء المقبل فعاليات معرض كتاب الطفل الأول في رحاب مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

المعرض الذي يعتبر الأول من نوعه محليا، تقيمه وزارة الثقافة تحت عنوان “طفل يقرأ مجتمع يبني”، وسط مشاركة ثلاثين دارا ومؤسسة نشر سورية وعربية، ستقدم لزوار المعرض إصداراتها المتخصصة للأطفال من كتب متنوعة وقصص ومجلات وألعاب تعليمية ومواد سمعية وبصرية.

المعرض، الذي تستمر فعالياته 8 أيام، لن يقتصر على الكتب بل سيتضمن فعاليات يومية منوعة وموجهة للأطفال تقام في مكتبة الأسد، من ورشات حول الرسم والسرد القصصي والمسرح والسينما وأعلام أدب الأطفال، إضافة إلى عرض أفلام للصغار ولقاءات مع فنانين مشهورين وحفلات موسيقية.

وحول مشاركة دور النشر السورية، بين هيثم حافظ، رئيس اتحاد الناشرين، أنه في إطار السعي لجذب الطفل إلى عالم الكتاب وتشجيعه على القراءة، يشارك الاتحاد بمعرض كتاب الطفل الأول، ممثلا بدور النشر المنضوية فيه وفق معايير وأسس وضعت بالتنسيق مع وزارة الثقافة تركز على الإصدارات ذات المضمون الهادف.

كما لفت إلى أن إقامة المعرض مبادرة مهمة تحتاج للعمل التشاركي من أجل أن تستمر وتصبح حدثا ثقافيا يكرس مكانة العلم والمعرفة في وجدان وعقل الطفل السوري، ومقدمة لإقامة معارض تخصصية للكتاب، معتبرا أن الفعاليات الثقافية والفنية التي ستقام على هامش المعرض تساهم في تفاعل الثقافة بين الأطفال وبين من يكتب لهم مع الحفاظ على ثوابتنا وهويتنا الوطنية.