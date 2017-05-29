في وداع «الملك».. روما يصعد لأبطال أوروبا

بأفضل طريقة ممكنة، أنهى روما موسمه بتغلبه على ضيفه جنوى 3-2، في ليلة وداع الملك فرانشيسكو توتي، اليوم الأحد، في المرحلة الثامنة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أحرز ثلاثية روما كل من إدين دجيكو في (د.10) ودانييلي روسي في (د.74) ودييغو بيروتي في (د.90)، بينما أحرز ثنائية جنوى بيترو بيليغري في (د.3) وداركو لازوفيتش في (د.79).

وضمن روما تأهله المباشر إلى دور المجموعات من أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد نجاحه في احتلال المركز الثاني برصيد 87 نقطة، بفارق نقطة عن نابولي الثالث، والذي تغلب على مضيفه سمبدوريا 4-2 وبالتالي سيضطر للعب الأدوار الإقصائية من مسابقة أبطال أوروبا التي لعبها روما الموسم الفائت.

واختلطت مشاعر جماهير روما بين الفرحة الجنونية بالتأهل إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا والحسرة على وداع الأسطورة توتي.

وكان توتي، الملقب بالملك، نزل إلى أرض الميدان، في (د.54)، بدلا من المصري محمد صلاح، وسط هتافات من الجماهير التي تأثرت بشدة، بالإضافة إلى اللاعبين وكل من تواجد في ملعب الأولمبيكو.