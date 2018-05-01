في يوم العمال العالمي…مدينة الشيخ النجار “الصناعية” وإصرار على المساهمة في الانتاج الوطني

عادت عجلة الإنتاج في معامل المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب للعمل والدوران معلنة الإصرار على عودة الحياة لهذه المصانع التي طالتها يد الإرهاب بالتخريب والتدمير والسرقة لتؤكد في يوم العمال العالمي استمرارها بالإنتاج والعطاء والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني.

وجولة على بعض المعامل المنتجة التي أكد أصحابها وعمالها أنهم ماضون في مسيرة بناء الوطن.

المهندس حسن زوعة مدير أحد معامل الغزل والنسيج في حلب قال: “كانت معاملنا مدمرة من قبل الإرهاب وخاصة الماكينات التي تغزل الخيوط، وتمت سرقة محركاتها ونقلها إلى تركيا وعانينا بداية الأمر بعد تحرير المناطق وعودة الأمن والاستقرار إلى المنشآت الصناعية ودوران خطوط الإنتاج من نقص العمالة، ولكن الأمور تتحسن بشكل تدريجي ومبشر خاصة بعد تخديم المعامل بالمياه والكهرباء”.

حسام فتوح عامل في معمل بلاستيك اعتبر أن أهم صفة يجب أن يتحلى بها العامل هي العمل بإخلاص وضمير وقال: “حافظنا على الآلات الصناعية من أجل استمرارية العمل ونهنئ جميع العمال بعيدهم اليوم ”. بينما أكد العامل محمود عمران أن العمال مستمرون في مسيرتهم والمحافظة على المنشآت الصناعية التي يفخرون بها وبإنتاجها.

إبراهيم السيسي صاحب منشأة لإنتاج البلاستيك قال “نحن الآن نعمل بطاقة إنتاجية جيدة جدا بفضل تحسن الأوضاع في حلب. حيث قمنا بترميم المعمل بعد الدمار الذي حل فيه”، لافتا إلى أنه يتم تحفيز العمال وتقديم اللباس الخاص لهم، بالإضافة إلى الوجبات الغذائية.

معتز أيوبي صاحب معمل ألمنيوم أشار إلى المعاناة بسبب نقص اليد العاملة وبعض العوائق فيما يخص تأمين المواد الأولية، مؤكدا انه اليوم أكثر إصرارا على مواصلة الإنتاج بعد تحقيق الأمان لحلب.

عمر الخليف احد العاملين في المنشاة هنأ العمال بمناسبة العيد وتمنى في العام المقبل أن يأتي عيد العمال وقد تحررت كامل أرض الوطن من رجس الإرهاب.

ويوضح عمر اوسو صاحب معمل القمة للصناعات الغذائية إنه قام بأعمال الترميم والصيانة بعد دمار المعمل على يد الإرهابيين وعاد لإنتاج مادة الطحينة التي تدخل في كثير من مكونات المطبخ الحلبي، بالإضافة إلى الحلاوة، مبينا أن المنتج يلاقي رواجا في السوق.

حازم عجان مدير المدينة الصناعية بالشيخ نجار بين أن للعمال في المدينة الصناعية دورا كبيرا في دعم استقرار الإنتاج وزيادته، موضحا أن المدينة تضم اليوم نحو 15 ألف عامل و485 منشأة منتجة، وتم تكثيف الجهود لتقديم كافة الخدمات من مياه صناعية للمعامل ومياه الشرب وايصال شبكات الكهرباء لمعظم المعامل .