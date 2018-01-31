في يوم القدس الثقافي.. شعبان: الحرب ضد الإرهاب حرب ضد الصهيونية

ضمن فعاليات يوم القدس الثقافي أقامت مؤسسة القدس الدولية “سورية” اليوم ندوة فكرية سياسية في مكتبة الأسد الوطنية بعنوان “القدس حاضر الأمة ومستقبلها” تضمنت عرض فيلم وثائقي عن اغتصاب الأراضي الفلسطينية وأهداف قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

وأشارت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان رئيسة مجلس أمناء المؤسسة أن الوثائق التاريخية التي عرضها الباحثان ضمن الندوة توضح مخططات العدو الصهيوني منذ مئات السنين والتي كانت سبباً للأحداث الحالية ومنها الحقد الصهيوني على مدينة تدمر السورية ومحاولة تدميرها عبر أدواته الإرهابية والذي يشبه حقده على المسجد الأقصى مبينة أن الوثائق التاريخية توضح أنه كان ينادي بخراب تدمر منذ زمن بعيد.

وأكدت شعبان أن الصهيونية مرتبطة “ارتباطاً عضوياً” بالإرهاب ولذلك فإن “الحرب ضد الإرهاب هي حرب ضد الصهيونية” موضحة أنه عندما بدأ تحالف المقاومة بحسم المعركة ضد الإرهاب على الأرض السورية “جن جنون أسياد هذا الإرهاب في دول مختلقة وبدؤوا يزجون قواتهم سواء القوات التركية الغازية أو الأمريكية التي أتت لتحل محل الإرهاب في الشمال السوري”.

وجددت شعبان تأكيدها أن مقاومة الاحتلال في فلسطين والإرهاب في سورية هي مقاومة واحدة لعدو واحد للاستقلال والإنسانية.

حضر الندوة عدد من أعضاء مجلس الشعب وعدد من سفراء الدول الصديقة وممثلو السفارات بدمشق وقادة وممثلون عن الفصائل والمنظمات الفلسطينية وباحثون ومفكرون وأكاديميون.