في يوم واحد الجيش الروسي يطلق 3 صواريخ باليستية

بنجاح أطلق الجيش الروسي اليوم الأربعاء 12 تشرين الأول، 3 صواريخ باليستية عبرت الأراضي الروسية من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق.

وأجريت أول عملية إطلاق صاروخ باليستي من غواصة ذرية في بحر أوخوتسك، وهو ذراع للمحيط الهادئ ما بين شبه جزيرة كامتشاتكا وجزيرة ساخالين وجزر الكوريل وجزيرة هوكايدو اليابانية، باتجاه شمال الجزء الأوروبي لروسيا.

أما الصاروخ الثاني فكان من طراز “توبول”، وأطلقته قوات الصواريخ الاستراتيجية في الجيش الروسي من مطار بليسيتسك الفضائي بمقاطعة أرخانغيلسك في شمال غرب روسيا باتجاه ميدان رماية في شبه جزيرة كامشتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.

كما نجحت الغواصة الاستراتيجية الصاروخية “نوفوموسكوفسك” التابعة لأسطول الشمال الروسي، في إطلاق صاروخ “سينيفا” الباليستي، وهو صاروخ ثالث اختبره الجيش الروسي يوم الأربعاء.