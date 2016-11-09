قاء لممثلي وسائل اعلامية محلية وعربية في فرع الحزب بالحسكة

التقى الرفيق سليمان الناصر أمين فرع الحسكة للحزب بالزملاء الصحفيين ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية الصديقة العاملة في محافظ الحسكة بحضور الرفيق أحمد الوكاع رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام وأشار الرفيق الناصر على الدور الكبير للاعلام الوطني وإعلام الدول الصديقة في دحض السموم والأكاذيب التي تبثها كل لحظة وسائل إعلام الدول الشريكة في سفك دماء السوريين.

لذلك كان التوجه بالاهتمام بالإعلام وبالإعلاميين مثلما نهتم بإعداد الجيش المقاتل لأنهما أساس الانتصار في المعركة، ونحن نعرف أن النسبة الكبيرة من هذه الحرب الكونية هي حرب إعلامية تستخدم كل أساليب التضليل والكذب لكسب الرأي العالمي ضدنا.

هذا وقد قدم المشاركون في الاجتماع عرضاً لعمل كل وسيلة في المحافظة والصعوبات التي يعاني منها الإعلام في المحافظة وقدموا الحلول والمقترحات لتجاوزها ،ومن أبرز النقاط:

-معاناة الزملاء من الاتصالات وكيفية ايصال المادة الإعلامية في فترات طويلة من الأزمة خلال السنوات الأولى.

-تعرض بعض الزملاء للخطف والاعتقال والتهديد من بعض الجهات المسلحة ومنهم قوات الحماية الكردية دون حمايتهم وحماية حرية الصحافة.

-عدم وصول الصحف الرسمية لقراء الحسكة واذا وصلت تصل متأخرة كثيراً.

-ضرورة التعاون مع المديريات الحكومية في تقديم المعلومات والتصاريح للوسائل الإعلامية.

-عدم وجود مقرات لبعض الوسائل الإعلامية ما يعيق العمل . والسعي مع من يلزم لايجاد مركز اعلامي لخدمة جميع الوسائل الإعلامية.

-ضرورة إعادة إحياء نشرة فرع الحزب أو نشرة شعبة المدينة لما لها من دور في تعويض وجود الصحف الرسمية في الأسواق وتوزيعها على المؤسسات والدوائر الحكومية وطلاب الجامعات.

بدوره قال الرفيق،أحمد الوكاع رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي إن اللقاء بالاعلاميين هو لقاء مع كل مواطن فهم مرآة الواقع وهم الجنود الحقيقيون مع جيشنا الباسل نراهم ينقلون هموم الناس وأفراحهم، وينقلون لنا انتصارات الجيش العربي السوري.

البعث ميديا || الحسكة –عبد الرحمن السيد .