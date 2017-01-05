قائد العمليات المشتركة بالموصل: القوات العراقية استعادت سبعين بالمئة من شرق الموصل

أعلن الفريق أول طالب شغاتي قائد العمليات المشتركة في الموصل اليوم عن تمكن القوات العراقية من استعادة نحو سبعين بالمئة من شرق الموصل من إرهابيي تنظيم داعش ومن المتوقع أن تصل إلى ضفة النهر الفاصل بين شطري المدينة في الأيام القادمة.

وقال شغاتي وهو رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في مقابلة مع وكالة رويترز.. “إن ما يقارب 65 إلى 70 في المئة من شرق المدينة تم تحريره”.

ولفت إلى أن تعاون سكان المدينة ساعد القوات في تحقيق تقدم في مواجهة التنظيم الإرهابي وقالب..”السكان يزودونا بالمعلومات عن تواجد الإرهابيين وتحركاتهم وأسلحتهم ما ساعدنا في تعقبهم والقبض على قسم منهم”.

وقال المسؤول العراقي إن تنظيم “داعش” وضع كثيرا من الخطط لإعاقة القوات العراقية ولكننا تجاوزناها وتم تحرير هذه المناطق بسرعة كبيرة جدا مشيرا إلى “تلقي معلومات استخبارية تفيد بهروب متزعمين في التنظيم مع عائلاتهم إضافة إلى مجاميع مهمة إلى خارج العراق”.

وكان قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدى أعلن في وقت سابق اليوم عن بدء عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على مدن ومناطق في محافظة الأنبار غرب العراق من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي حيث تم تحرير مساحات جديدة من المحافظة تمتد على مسافة 8 كيلومترات بين مدينتي حديثة وعنه وفتح طرق وتفكيك عبوات ناسفة والقضاء على عدد من إرهابيي “داعش” خلال التقدم باتجاه منطقة الصكرة التابعة لقضاء “عنه”.