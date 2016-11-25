قائد ميداني: الجيش يسيطر على 120 كم بريف حلب الشرقي ويواصل تقدمه

فرضت وحدات من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والحليفة سيطرتها على مساحة تزيد على 120 كم مربع في ريف حلب الشمالي الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها.

وقال قائد ميداني إن “وحدات الجيش والقوات الرديفة والحليفة تابعت تقدمها في محيط مدرسة المشاة وخاضت معارك عنيفة مع المجموعات الإرهابية وكبدتها خسائر فادحة في الأفراد والعتاد”.

وأضاف.. إنه “نتيجة المعارك تمت السيطرة على 25 قرية ومزرعة منها تل شعير والمزارع المحيطة بها والطعانة وحريصة والوردية وجوبة والمزارع القريبة منها”.

ولفت القائد الميداني إلى أن وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تتصدى لاعتداءات إرهابيي “داعش” والمجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام التركي على نقاط الجيش في الريف الشمالي الشرقي لمدينة حلب.

وأوضح القائد الميداني أن المجموعات الإرهابية المدعومة من النظام التركي التي تدعي قتال تنظيم “داعش” هي رديفة لهذا التنظيم المتطرف مثل “جبهة النصرة” و”حركة نور الدين الزنكي” وغيرها من المجموعات المؤلفة من 15 فصيلا ارهابيا وهي نفس المجموعات التي تقاتل الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والصديقة في الاحياء الشرقية لمدينة حلب والاتجاه الغربي من المدينة.

وبين القائد الميداني أن “المجموعات الإرهابية المدعومة من تركيا التي تدعي قتال “داعش” على اتجاه شمال شرق الباب منذ 3 أشهر لا تريد قتال “داعش” بينما استطاع الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والصديقة دحر إرهابيي “داعش” من كامل هذه المنطقة خلال 15 يوما”.