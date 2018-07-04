قائد ميداني: ضربات محكمة ضد تجمعات “النصرة” في درعا.. والجيش يتابع التقدم

وجهت وحدات من الجيش العربي السوري رمايات نارية مركزة ضد أوكار وتجمعات الإرهابيين على اتجاه الجمرك القديم وبلدة صيدا في القطاعين الشرقي والجنوبي الشرقي من مدينة درعا استكمالا لعملياتها التي تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى الريف الشرقي وما تبقى من أحياء المدينة وإنهاء الوجود الإرهابي فيها بشكل كامل.

وأفاد قائد ميداني وحدات الجيش نفذت بعد ظهر اليوم سلسلة رمايات مدفعية مركزة ضد محاور وتحركات إرهابيي “جبهة النصرة” وخطوط إمدادها في حي الجمرك القديم جنوب شرق درعا بالتوازي مع عمليات أخرى على محور بلدة صيدا إلى الشرق من درعا بـ 10 كم.

وأشار القائد إلى أن “عمليات الجيش تهدف إلى قطع طرق وخطوط إمداد الإرهابيين في درعا البلد القادمة من الريف الشرقي والحدود الأردنية” مبينا أن “الرمايات النارية على المحورين أسفرت عن تدمير عدد من أوكار الإرهابيين وتكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد”.