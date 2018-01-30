“قائمة الكرملين” للعقوبات.. واشنطن تدرج مدفيديف ولافروف وشويغو فيها

أدرجت واشنطن 114 وزيرا روسيا وشخصيات في الدولة وسياسيين مقربين من القيادة الروسية ضمن “قائمة الكرملين” للعقوبات.

وفي بيان للمالية الأمريكية، جاء فيه أن من بين الأسماء التي أدرجت في القائمة: رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، والنائب الأول لرئيس الحكومة الروسية إيغور شوفالوف، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ورئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو، والسكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، واحتوت القائمة على 210 أشخاص، منهم 96 رجل أعمال روسي.

البيان أكد أن القائمة لا تعني فرض عقوبات على هؤلاء الأشخاص، ولكن يمكن فرضها في المستقبل، وأن هناك عدد من الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة يخضعون بالفعل للعقوبات الأمريكية.