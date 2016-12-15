قائمة بأطعمة تخلصك من رائحة الجسم الكريهة

يعاني الكثيرون من مشكلة ظهور رائحة ليست جيدة لأجسادهن، الأمر الذي يسبب لهم الوقوع في مشاكل محرجة وقد تكون تلك المشكلة ناتجة عن تغير الهرمونات في الجسم، أو التعرق أو اتباع نظام غذائي غير صحي وقد ترجع لعوامل وراثية أو سوء نظافة صحية، الأمر الذي يجعلك تفقد ثقتك بنفسك على الرغم من مزيلات الروائح والعطور للسيطرة على رائحة الجسم فكل ذلك لا يعالج السبب وراء تلك الرائحة.

وهناك العديد من الأطعمة التي من شأنها أن تساعدك على إزالة الروائح الكريهة بل إنها فعالة في مكافحة رائحة الفم أيضاً.

1- الليمون: تعد رائحة الليمون أحد الروائح التي تلعب دوراً رئيسياً في جعل رائحة جسمك ذكية، فهو مطهر طبيعي ولديه قدرات مضادة للجراثيم ويساعد على القضاء على رائحة الفم الكريهة التي تسببها البكتيريا، فيفضل أن تبدأ يومك بكوب من الماء الدافئ والليمون للتخلص من الرائحة الكريهة.

ولمكافحة رائحة القدمين أو تحت الإبطين، يمكنك فرك نصف ليمونة على المنطقة المصابة، وتسمح للعصير حتى يجف تماماً ثم تأخذ حمام خاص بك وهذا العلاج مرة واحدة يومياً حتى تزول الرائحة تماماً.

2- الطماطم: يمكن للطماطم أيضاً محاربة رائحة الجسم، فهي تحتوي على خصائص مضادة للجراثيم وتساعد على خفض البكتيريا المسببة لرائحة الجسم فهي تقلص مسام التعرق وبالتالي تسيطر على الرائحة الكريهة ويمكنك تمرير الطماطم على المكان الذي ترغب به لمدة 15 دقيقة ثم تقوم بشطفه في الحمام.

3- الشاي الأخضر: يعد الشاي الأخضر مضاد جيد للأكسدة، ويساعد على منع رائحة الفم الكريهة وكذلك رائحة الجسم والقدمين.

4- زيت جوز الهند: يزيل زيت جوز الهند رائحة العرق بطريقة رائعة وطبيعية لمساعدة جسمك للظهور برائحة طيبة، كما أنه مضاد للميكروبات، وذلك بتدليك أماكن تواجد العرق بالجسم بزيت جوز الهند.

5- الروزماري أو “اكليل الجبل”: تأتي عشبة الروزماري أو اكليل الجبل العطرية ضمن أهم الأطعمة التي تساعد على إزالة الرائحة الكريهة، فتساعد زيوتها في مكافحة أي نوع من الرائحة التي تأتي من الجسم عن طريق تبطيئ نمو البكتيريا المسببة للرائحة، وذلك بشرب كوبين من الشاي المصنوع بورق الروز ماري الطازج أو المجفف، كما يمكن أيضاً وضع زيت الروزماري بالماء على أن يتم وضعه بمكان التعرق على أن يتم تكرار تلك التجربة 3 مرات باليوم.