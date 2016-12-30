قائمة بأفضل وأسوأ العملات في 2016

كانت السنة 2016 مليئة بالتقلبات الحادة نتيجة مجموعة من العوامل كتذبذبات أسعار النفط، والانتخابات الأمريكية، و”بريكست”، وأسواق العملات لم تستثن من تأثير هذه العوامل.

وفيما يلي قائمة بأفضل العملات أداء في العام 2016.

– الروبل الروسي: ارتفع سعر صرف العملة الروسية في العام 2016 بنسبة 21.31%.

– الريال البرازيلي: صعد بنسبة 20.96%.

– الكرونا الأيسلندية: ارتفع سعر صرف عملة إيسلندا بنسبة 14.41%.

– كواشا زامبي: صعدت العملة المحلية لجمهورية زامبيا بنسبة 11.96%.

– راند جنوب أفريقيا: ارتفعت عملة جنوب أفريقيا بنسبة 11%.

وفيما يلي قائمة بأبرز العملات التي عانت بشدة في العام 2016:

– الجنيه المصري: انخفض بنسبة 58.84%، وفي تشرين الثاني اتخذت الحكومة المصرية قرارا جذريا بتعويم العملة الوطنية في محاولة لتخفيف الأزمة الاقتصادية في البلاد.

– الدولار السورينامي: تراجع سعر صرف عملة سورينام بنسبة 46.68%.

– البوليفار الفنزويلي: تعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية حادة نتيجة هبوط أسعار النفط، الذي يعد المصدر الأساسي لها. وانخفض سعر الصرف الرسمي للبوليفار بنسبة 37%، لكنه انهار في السوق الموازية بنحو 6 مرات.

– النيرة النيجيرية: هبطت في العام الجاري بنسبة 37% على خلفية انخفاض أسعار النفط لأكثر من عام، إذ تعتمد الدولة على النفط بشكل كبير لتبلغ حصته من إجمالي الإيرادات الحكومية نسبة 70%.

– متكال موزمبيقي: انخفض بنسبة 33.27%.