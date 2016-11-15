قائمة بأهم الأطعمة التي تحسن الذاكرة وعمل الدماغ

اكتشف علماء في مجال التغذية أن تناول الإنسان مواد غذائية معينة ينشط الذاكرة ويحسن من عمل الدماغ والجهاز العصبي.

إذ لاحظ علماء التغذية أن تناول بعض الأطعمة والمواد لغذائية يحسن بشكل ملحوظ من عمل الدماغ ويقوي ذاكرة الإنسان، وبعض تلك المواد بحسب العلماء:

الكركم (العقدة الصفراء) Turmeric: يحتوي على مادة “الكوركومين” Curcumin التي تحارب الالتهابات وتحسن الذاكرة.

البصل: يؤكد الخبراء أن الاستهلاك المنتظم للبصل ضمن النظام الغذائي اليومي يساعد على تحسين المناعة ويقوي الذاكرة.

الأسماك: تعد مصدرا مهما للأحماض الدهنية كالأوميغا 3 التي تدعم وظائف عمل الدماغ.

إكليل الجبل: يحتوي على زيوت عطرية طيارة تساهم في تقوية الذاكرة، بالإضافة إلى استخدام تلك الزيوت في المجالات الطبية والعناية بالبشرة.

البيض: ينصح أخصاء التغذية بتناول البيض بشكل مستمر لاحتوائه على كميات كبيرة من البروتين والفيتامينات المفيدة لصحة الأعصاب، فضلا على احتواء صفار البيض على مادة الـ”كولين” المهمة لتنشيط الذاكرة.

المكسرات: تساعد أحماض أوميغا 3 الموجودة في المكسرات على تحسين عمل الجهاز العصبي، كما أن استهلاكها بشكل مستمر يحسن من تدفق الدم والأوكسيجين في الدماغ.

الشوكولاته الداكنة: تعد الشوكولاته الداكنة مصدرا غنيا بالمواد المضادة للأكسدة كمادة الكافيين التي تساعد على تقوية الذاكرة.

الأفوكادو: تساعد هذه الفاكهة على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ.

الحبوب الكاملة: تحتوي على مواد مضادة للأكسدة تساعد على تحسين عمل الجهاز العصبي، بالإضافة إلى الألياف التي تعد ضرورية لجهاز الهضم.

الطماطم: تحتوي على الليكوبين الذي يعتبر مضادا للأكسدة مفيدا للصحة ويحمي الدماغ من التلف.

الشاي الأخضر: استهلاك كوبين أو ثلاثة من الشاي الأخضر يوميا يحسن من قدرات الدماغ وينشط الذاكرة.

الشمندر: يحتوي على الكثير من النترات الطبيعية التي تحسن من تدفق الدم إلى الدماغ وجميع أعضاء الجسم.

التوت البري: يعتبر عصير التوت البري غنيا بالمواد المضادة للأكسدة التي تحسن من عمل الدماغ والجملة العصبية.

اليقطين: يعتبر اليقطين مصدرا مهما من مصادر الفيتامينات كفيتامين B12 وحمض الفوليك والتي تساعد على ترميم الأعصاب وخلايا الدماغ.