قائمة برشلونة لمواجهة ليونيسا

شهدت قائمة لاعبي برشلونة التي أعلنها المدرب إرنستو فالفيردي لمواجهة ضيفه ليونيسا في إياب دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا اليوم الأربعاء، غياب العديد من لاعبي الفريق الكتالوني.

واستبعد فالفيردي كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، وجيرارد بيكيه، وسيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا من قائمة المباراة لإراحتهم قبل مباراة ديربي كتالونيا يوم السبت المقبل، أمام إسبانيول.

كما غاب عن القائمة لويس سواريز، وسيرجي روبيرتو وآرثر ميلو وصامويل أومتيتي، ورافينيا ألكانتارا، وسيرجي سامبر بسبب الإصابة، بينما عاد لها توماس فيرمايلين، وياسبر سيليسن بعد تعافيهما من الإصابة.