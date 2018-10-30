قاتل بالتسلسل.. قتل نحو 100 شخص عمداً؟!

وفقاً لوكالة أنباء “أسوشيتد برس” الأمريكية، يخضع حالياً الممرض الألماني، نيلز هويغل، لإعادة المحاكمة، بعدما اكتشفت جهات التحقيق ارتكابه واحدة من أبشع الجرائم المتسلسلة في التاريخ.

واكتشفت جهات التحقيق الألمانية أن هويغل، 41 عاماً، قتل أكثر من 100 مريض في المستشفى التي كان يعمل بها في مدينة “أولدنبورغ” شمال غربي ألمانيا، في الفترة من 1999 حتى عام 2002، وفي مستشفى أخرى بمدينة “دلمنهورست” القريبة منها في الفترة من 2003 حتى 2005، حيث يقضي الممرض الألماني عقوبة السجن مدى الحياة، بعدما أدين بقتل شخصين ومحاولة قتل اثنين آخرين في عام 2015، ولكن جهات التحقيق اكتشفت أن هويغل قتل نحو 100 شخص عن عمد، وحاول قتل آخرين.

وأشار الممرض الألماني إلى أنه كان ينفذ جرائه، لأنه يستمتع بالشعور بالقدرة على إعادة إنعاش المرضى، لكن ما يحدث أن كثير منهم كان يموت بين يديه، وهو ما كان يشعره بالمتعة الأكبر على حد قوله، ًوبدأت السلطات الألمانية في استخراج المئات من الجثث من المرضى المقتولين على يد الممرض الألماني، كما اضطرت محكمة ولاية أولدنبرغ إلى إقامة جلسة المحاكمة في مركز للمؤتمرات، لاستيعاب العدد الكبير من المدعين المشتركين ومدعيين الحق المدني.

يشار إلى أن ألمانيا لا تقر أحكام الإعدام، وأقصى عقوبة هي السجن مدى الحياة، والذي يكون مشروطاً بعد مرور 15 عاماً.