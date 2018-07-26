قادة البريكس: حل الأزمة في سورية من خلال عملية سياسية يقودها السوريون

جدد قادة دول مجموعة بريكس تمسكهم بالتسوية السياسية للأزمة في سورية من خلال عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم وبما يضمن سيادة واستقلال ووحدة أراضي سورية وفقا للقرار الدولي رقم 2254 مع مراعاة نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وأكد القادة في إعلان مشترك صدر في اليوم الأول لقمتهم في جوهانسبورغ دعمهم لعمليتي أستانا وجنيف في التسوية وشددوا على أهمية توحيد الجهود بمحاربة الإرهاب في سورية.

ودعا الإعلان المشترك لقمة بريكس المجتمع الدولي إلى تشكيل تحالف دولي واسع حقيقي لمحاربة الإرهاب مؤكدا على الدور المركزي للأمم المتحدة بهذا الشأن مشددا في السياق ذاته على ضرورة إطلاق مفاوضات دولية متعددة الأطراف حول اتفاقية دولية لمحاربة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي.

وأعرب القادة عن قلقهم إزاء الأوضاع في الشرق الأوسط وما تشهده المنطقة من توترات ودعوا للامتناع عن استخدام القوة وتجنب أي تدخل خارجي واحترام استقلال ووحدة أراضي وسيادة كل دولة في المنطقة.

ودعت دول بريكس إلى استئناف الجهود الدبلوماسية لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ومبادئء مؤتمر مدريد.

كما دعا القادة في إعلانهم إلى وقف العمليات القتالية واستئناف المفاوضات في اليمن من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة فيه وأعربوا عن قلقهم إزاء الأزمة الإنسانية الحادة المستمرة في البلاد داعين إلى توفير الإمكانية لنقل المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء البلاد واحترام القانون الدولي.

وحول برنامج ايران النووي طالب قادة دول بريكس جميع الأطراف المعنيين بتنفيذ خطة العمل المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي.

كما جددوا الالتزام بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ونوهوا بالمنجزات الأخيرة فيما يخص نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة شمال غربي آسيا.

ودعت دول بريكس كذلك إلى وضع قواعد مشتركة لأمن الإنترنت والمجال السيبراني وأعربت عن قلقها إزاء خطر سباق تسلح محتمل في الفضاء.

وكانت القمة العاشرة لدول المجموعة انطلقت صباح اليوم في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا بمشاركة الدول الخمس الأعضاء فيها “روسيا والصين وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند” إضافة إلى عشر دول أخرى مدعوة وستناقش على مدى ثلاثة أيام التعاون بين دول المجموعة من أجل نمو شامل وتنسيق المواقف حول القضايا التجارية إضافة إلى مواجهة الحمائية التجارية والتصعيد التجاري الأخير بين الصين وأمريكا على خلفية فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما على الواردات الصينية.