قادة “البريكس” يدعون إلى وقف فوري للحرب في سورية

طالب قادة دول مجموعة “البريكس” بوقف فوري للحرب في سورية وإيجاد حل سلمي للأزمة فيها عبر الحوار السوري السوري والعمل على مكافحة ظاهرة الإرهاب ومنع استخدام أي دولة لأراضيها لرعاية الإرهاب.

وأعرب القادة في بيان في ختام أعمال قمتهم الثامنة التي عقدت في مدينة غوا الهندية، اليوم الأحد، عن قلقهم لما يجرى في سورية ودعوا إلى “العمل على تطبيق اتفاقية جنيف 2012 وقرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة 2254 و2268 المتعلقة بضرورة إنهاء الحرب على سورية وإيجاد حل سلمي عبر الحوار السوري بحلول عام 2017 آخذين بعين الاعتبار تطلعات الشعب السوري وطموحاته”.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دول مجموعة بريكس تدعو لاتخاذ إجراءات حاسمة في مكافحة الإرهاب ولحلول سياسية دبلوماسية للنزاعات الدولية.

وقال: “نحن مؤمنون أن حل النزاعات الدولية يجب أن يتم فقط عبر الآليات السياسية الدبلوماسية ولن نقبل بسياسة الضغوط بالقوة في أي شكل من الأشكال وانتهاك سيادة الدول الأخرى”.

وأوضح بوتين أن السوق الاستهلاكية لدول بريكس رحبة وواسعة وهي تضم 3 مليارات نسمة واحتياطات كبيرة من المواد الخام ومصادر الطاقة وقاعدة علمية وتقنية متطورة وقال: “إننا ننتظر تقديم توصيات ذات صلة بمجتمع الأعمال لزيادة تعزيز أنشطة مشروع بنك التنمية الجديد لدول المجموعة” معتبرا أنه من المهم إقامة صلات وثيقة بين مجلس الأعمال وبنك التنمية الجديد.

ودعا بوتين دول مجموعة بريكس لتطوير نهج مشترك لتنظيم التجارة الإلكترونية كما أيد إطلاق الجانب الهندي بوابة إنترنت خاصة لبلدان بريكس من أجل الشركات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن هناك فرصا جيدة للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي.

وخلال مؤتمر صحفي في ختام القمة قال بوتين: “لدينا هدف مشترك بمحاربة الإرهاب وحل الأزمة في سورية سياسيا”.

بدوره أشار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى أن “رعاة الإرهاب يشكلون تهديدا بالنسبة لنا بقدر ما يشكله الإرهابيون أنفسهم”.