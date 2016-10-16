قادة دول البريكس: يجب وقف الحرب في سورية وايجاد حل سلمي

طالب قادة دول مجموعة البريكس بوقف فوري للحرب في سورية وإيجاد حل سلمي للأزمة فيها عبر الحوار السوري السورى والعمل على مكافحة ظاهرة الإرهاب ومنع استخدام أي دولة لأراضيها لرعاية الإرهاب.

وأعرب القادة في بيان في ختام أعمال قمتهم الثامنة التي عقدت في مدينة غوا الهندية اليوم عن قلقهم لما يجرى في سورية ودعوا إلى “العمل على تطبيق اتفاقية جنيف 2012 وقرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة 2254 و2268 المتعلقة بضرورة إنهاء الحرب على سورية وإيجاد حل سلمي عبر الحوار السوري بحلول عام 2017 آخذين بعين الاعتبار تطلعات الشعب السوري وطموحاته”.

جاء ذلك في البيان المشترك لدول المجموعة الذي صدر في اختتام أعمال القمة في مدينة غوا الهندية بحضور قادة دول المجموعة التي تضم الهند روسيا الصين البرازيل وجنوب افريقيا.

وطالب القادة في البيان المشترك ايضا بايجاد حل للقضية الفلسطينية حسب القرارات الدولية ذات الشأن وضرورة محاربة ظاهرة الإرهاب بشكل كامل ومنع استخدام أي دولة لأراضيها لرعاية الإرهاب.

كما دعا البيان إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والعالم والعمل على تعزيز الأمن والسلم العالميين.

وتأسست مجموعة دول بريكس عام 2009 وتضم الهند وروسيا والصين والبرازيل وجنوب افريقيا.

وكانت القمة السابقة للمجموعة عقدت في مدينة أوفا الروسية في تموز من العام الماضي.