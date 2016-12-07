قادروف يكشف عن أصعب ما واجهه في حياته

كشف الرئيس الشيشاني رمضان قادروف أنه خضع لعملية جراحية ناجحة بعد إصابة تعرض لها أثناء ممارسة رياضة الملاكمة، واصفا رقاده في المستشفى بأنه أصعب ما واجهه في حياته.

وفي حسابه على موقع “انستاغرام”، أعرب قادروف، الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول، عن شكره للأطباء، مؤكدا أنهم عالجوا كافة المشاكل الصحية التي كان يعاني منها بعد إصابته.

وقال: “لا يوجد وضع أصعب بالنسبة لي من الرقاد في المستشفى بصفة مريض. لكن كل شخص ملزم بالرعاية بصحته”.

وأضاف قادروف أنه تلقى مقترحات بشأن إجراء عملية الجراحية في دول أجنبية عدة، لكنه فضل الخضوع لها في روسيا، مشيدا بالمستوى المهني العالي للأطباء الروس.