قادري تؤكد دعم برنامج الإغاثة التمكينية وإعادة تأهيل الصناعات الريفية

تفقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ريما قادري اليوم واقع وحدات الصناعات الريفية اليدوية في منطقة الحفة بريف اللاذقية الشمالي وبلدة البودي بجبلة والتقت العاملين فيها و الفعاليات المحلية . وأكدت الوزيرة قادري في اليوم الثاني من زيارتها إلى محافظة اللاذقية أن دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يشكّل أحد أهم الحلول للتمكين الاقتصادي و تحقيق برنامج الإغاثة التمكينية و الإنتاجية ضمن نشاط وخطة عمل صندوق المعونة الاجتماعية مشيرة الى أن الوزارة وضعت حاليا مصفوفة تنفيذية للعديد من المشاريع في هذا المجال ومنها تنمية وحدات الصناعات الريفية التي تركز على إقامة مشاغل ملحقة بها تكون نواة للإنتاج وبديلا عن تقديم المساعدة الخاصة للنساء في إطار خطة عامة لتنمية المناطق الريفية وتمكين الأسر فيها. وأوضحت الوزيرة قادري في تصريح للصحفيين خلال الجولة أن الهدف من الجولة معرفة التعديلات التي يمكن ادخالها على البنى التحتية لوحدات الصناعات الريفية ولاسيما أن بعضها تعرض لاعتداءات إرهابية وأشارت إلى قيام الوزارة بإعادة تأهيل وإصلاح التجهيزات والأنوال في وحدة الحفة وتدريب الكوادر فيها لتكون منتجة من جديد وان الوزارة تدرس حاليا النظام الداخلي لوحدات صناعة السجاد لإدخال تعديلات عليه بما يضمن تحسين المستوى المعيشي للعاملين فيها . ولفتت إلى أن الوزارة تنفذ برامج تدريب مجانية في وحدات الصناعات الريفية على ريادة الأعمال وصناعة السجاد بهدف مساعدة المتدربات على تنفيذ مشاريع خاصة بهن وستعمل على تفعيل الدور التسويقي المنوط بها حيث اتفقت مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإيجاد منفذ بيع دائم لمنتجات وحدات صناعة السجاد في فروع المؤسسة الاستهلاكية والاستفادة من صالات عرض السجاد التابعة للوزارة بما ينعكس ايجابا على العاملات وبما يعزز لديهن الدافع للعمل والإنتاج.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة